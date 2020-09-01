موسكو تهاجم سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن بيلاروسيا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن دعوات الاتحاد الأوروبي لزيادة التمويل للمعارضة البيلاروسية تتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليق لها، نشر على موقع الخارجية اليوم:

"نلاحظ مع الأسف أن الاتحاد الأوروبي لم يستطع الامتناع عن محاولات ممارسة التأثير على الوضع في هذا البلد الشقيق [بيلاروسيا]. فبدلاً من ضبط النفس واللباقة، وهما ضروريان للغاية لتهيئة ظروف لحوار وطني واسع، تم تفضيل استخدام عقوبات غير مشروعة من جانب واحد. وتزداد الدعوات إلى زيادة تمويل هياكل المعارضة البيلاروسية، بما في ذلك تلك التي تتلقى المساعدة في الدول الأوروبية المجاورة لبيلاروسيا".

ولفتت زاخاروفا، إلى أن مثل هذه الدعوات تتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، المنصوص عليه في وثيقة "هلسنكي" النهائية.

واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بالقول: "نأمل في أن يجعل الاتحاد الأوروبي مبادئ سياسته الخارجية متماشية مع هذا المبدأ والمبادئ الأساسية الأخرى للأمن الأوروبي المشترك".

وعقد يومي 27 و 28 آب/أغسطس في برلين، اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حيث تناول من بين أمور أخرى، الأحداث الجارية في بيلاروسيا.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/أغسطس المنصرم، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة غير نزيهة ونتائجها مزورة.