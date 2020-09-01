تركيا تتوعد فرنسا واليونان بهزيمة ساحقة في شرق المتوسط

اتهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، اليونان بممارسة القرصنة في منطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن التحركات الفرنسية ستنتهي بهزيمة ساحقة.

وأضاف عمر جليك في كلمة نقلتها وكالة "الأناضول": "تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب شرقي المتوسط ضمن جرفها القاري ومياهها الإقليمية، وهذا أمر لا علاقة لليونان به".

#عاجل |جليك للمسؤولين اليونانيين: إن كنتم تبحثون عن محاور موثوق فليس هناك أفضل من تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 1, 2020

وأردف موجهًا حديثه لليونانيين: "إن كنتم تبحثون عن محاور موثوق فليس هناك أفضل من تركيا". واستطرد: "اليونان أصبحت دولة قرصنة في شرق المتوسط وتسعى وراء أمور أكبر من حجمها".

وحول جليك هجومه إلى فرنسا قائلًا: "إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق فإننا نعيد تلك الخطوط إليه".

وتابع: "ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات رافال إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع قبرص الرومية، النتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "محاولات الاستيلاء على ثروات المتوسط، يعد وجها جديدا من وجوه الاستعمار الحديث".

وأضاف أن "محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة (ميس اليونانية) التي تبلغ مساحتها 10 كم مربع فقط، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف".

وأردف أن "محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها (في إشارة إلى اليونان) لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا، باتت أمرا مضحكا".