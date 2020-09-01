السلطات الأوكرانية تعتقل رجلا بحوزته قنبلة قرب مكتب الرئيس زيلينسكي

اعتقلت الشرطة الوطنية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، رجلا بحوزته قنبلة بالقرب من مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

كييف – سبوتنيك: ونشر موقع الشرطة الوطنية الأوكرانية الإلكتروني، اليوم، بيانا جاء فيه: "في الحي الحكومي بالعاصمة اعتقل ضباط إنفاذ القانون رجلاً بحوزته قنبلة يدوية، بجانب مكتب الرئيس الأوكراني".

وأضاف البيان: "لتوضيح الملابسات نقل رجال الشرطة المواطن إلى قسم شرطة (بيتشيرسك)، وتم ضبط جسم مشابه لقنبلة يدوية سيتم إرساله لإجراء بحث متخصص".

وأكدت الشرطة أن "خبراء المتفجرات صادروا المادة الخطرة وسيتم إرسالها لفحصها وتم نقل الرجل وهو من مواليد عام 1966 إلى قسم شرطة بيتشيرسك لمعرفة التفاصيل".

هذا، واعتُقل الرجل أثناء قيام الشرطة بدورية في شارع بانكوفايا. وبعد تفتيشه تم العثور على جسم مشبوه. ثم وصل إلى مكان الحادث فريق تحقيق من الشرطة وخبراء المتفجرات إضافة إلى كلاب التفتيش.