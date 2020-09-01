هل أصيب ترامب بجلطة... طبيبه الخاص يرد والرئيس يعلق

كشف طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن حالة الرئيس الصحية وقدرته على القيام بمهام وظيفته وذلك بعد انتشار أنباء عن أنه يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان "يمكنني أن أؤكد أن الرئيس ترامب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام".

وأضاف كونلي "الرئيس لا يزال بصحة جيدة وليس لدي أي مخاوف بشأن قدرته على الحفاظ على الجدول الزمني الصارم الذي ينتظره".

وتابع "مثلما ورد في تقريري الأخير، أتوقع أن يظل لائقا لأداء مهام الرئاسة". وفقا لـ"رويترز".

من جانبه، رد الرئيس الأمريكي عبر تويتر بقوله، "هذا شيء لا ينتهي! الآن يحاولون القول إن رئيسك المفضل، أنا، ذهب إلى مركز والتر ريد الطبي، بعد أن عانى من سلسلة من الجلطات الدماغية الصغيرة".

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020

وأضاف، "أخبار كاذبة"، مشيرا إلى أن "ذلك لا يحدث مع مرشح آخر للرئاسة".

وتابع "ربما كانوا يقصدون مرشحاً آخر من حزب آخر!".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مقتطفات من كتاب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه عندما زار الرئيس ترامب مركز "والتر ريد" الطبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، صدرت تعليمات لنائب الرئيس مايك بنس لتولي منصب رئيس الدولة مؤقتا إذا احتاج ترامب إلى إجراءات طبية معقدة. وفي نفس الوقت لم يذكر الصحفي أي دليل على ذلك، حينها ذكر البيت الأبيض أن ترامب زار المستشفى لإجراء فحص روتيني.