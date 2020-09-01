"يسمم أجواء السلام"... تركيا تهدد بخطوات وتعلق على قرار أمريكا رفع حظر التسليح عن قبرص

علقت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، على قرار أمريكا برفع حظر التسليح عن قبرص، معتبرة أنه قرار من شأنه أن "يسمم أجواء السلام" في المنطقة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أكدت الخارجية التركية في بيان لها نشر اليوم، أن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن قبرص من شأنه أن "يسمم أجواء السلام ولا يتماشى مع روح التحالف".

وشدد بيان الخارجية التركية على أنه في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها برفع حظر التسليح عن قبرص، فإنها ستعمل على "اتخاذ خطوات مماثلة".

وصوت الكونغرس الأمريكي في شهر مارس/ آذار الماضي على قرار ينص على رفع الحظر الذي تم فرضه على قبرص في وقت سابق، والذي ينص في بنوده على إيقاف سباق التسلح وتخفيف العنف بهدف نشر السلام في المنطقة، بحسب موقع "أخبار الدفاع والتسليح".

وضغط كل من السيناتور الديمقراطي روبرت ميندينيز، والجمهوري ماركو روبيو، من أجل الحصول على قرار الكونغرس السابق، منوهين إلى أن هدفهم من القرار هو تشجيع التعاونِ المتنامي بين قبرصْ واليونانِ وإسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة حوض المتوسط توترا كبيرا بين تركيا واليونان وقبرص، بسبب خلافات عميقة حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط.