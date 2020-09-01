بايدن: ترامب يؤصل الفوضى والعنف

قال المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يؤصل الفوضى والعنف، في إشارة إلى تصريحاته حول الاحتجاجات في مدينة بورتلاند.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نحتاج الرئيس الذي يجنح إلى التهدئة ولم شمل الدولة"، مضيفا: "لا نحتاج إلى ذلك الرئيس الذي يزيد التوتر ويعمل على زيادة تمزق الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "دونالد ترامب هو الرئيس الحالي الموجود في السلطة ومن المفترض أنه يحمي هذه الأمة "، مضيفا: "بدلا من ذلك هو يؤصل الفوضى والعنف".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

We need a president who will lower the temperature and bring the country together — not one who raises it and tears us further apart. pic.twitter.com/e6aFLx9iqU — Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2020

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأظهر بايدن خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".