ماكرون يتوجه إلى العراق بعد نهاية رحلته في لبنان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون في العراق غدا الأربعاء، وذلك بعد نهاية رحلته في لبنان.

باريس- سبوتنيك . وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "سأكون في العراق غدًا"، وذلك بعد كشف وسائل إعلام عراقية خلال الساعات الماضية عن هذه الزيارة.

وفي نهاية زيارته إلى لبنان، والتي بدأت أمس الاثنين، أعلن الرئيس الفرنسي، اليوم، أن بلاده لن تتخلى عن لبنان في وقت يحتاج فيه إلى المساعدة.

وقال خلال كلمة له من قصر الصنوبر في ​بيروت: "سنبقى إلى جانب لبنان لكن يجب على السلطات اللبنانية أن تستنتج العبر من مأساة انفجار المرفأ"، مشيرا إلى ضرورة التعاون من أجل تحديد مصدر انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف:

يجب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات بعد أنباء عن مساعدات لا تمر عبر الأمم المتحدة ولا تخضع للرقابة.

ولوح ماكرون بعدم تقديم المساعدات حال عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية وعود الإصلاح بنهاية شهر أكتوبر.

وأسفر انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب، عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، وقدّر البنك الدولي في تقييم جديد الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 3.8 و4.6 مليار دولار.