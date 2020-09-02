عرض بيان بوتين في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

يوضح من القائمة الأولية للمتحدثين التي أرسلتها منظمة الأمم المتحدة أنه سيتم بث فيديو لبيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تبدأ فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75 من 21 إلى 29 سبتمبر/ أيلول. سيفتتح اليوم الأول من المناقشة العامة، في الثاني والعشرين، بخطاب للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، يليه خطاب لنظيره الأمريكي دونالد ترامب. ثم سيتحدث قادة تركيا والصين وتشيلي وكوبا. بوتين سيكون السابع.

والثالث عشر الرئيس الإيراني حسن روحاني، يليه خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من المقرر أن يأتي بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اليوم الثاني من المناقشة، 23 سبتمبر. ثم سيتحدث رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو. رئيس الحكومة في ليبيا سيتحدث في 24، رئيس الحكومة الإيطالية في 25. كما ستعرض خطابات رئيس وزراء اليابان ورئيس الحكومة الجورجية.

من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 26 سبتمبر. ستبث بيلاروسيا بيانا لوزير الخارجية للجمهورية فلاديمير ماكي. ومن المقرر أن يلقي خطاب نائب رئيس الوزراء السوري في نفس اليوم. يختتم المناقشة العامة، وفقًا للقائمة الأولية، في 29 سبتمبر، رئيس وزراء إسرائيل، وكذلك القائم بأعمال نيوزيلندا وكوريا الديمقراطية.

في المجموع، خلال المناقشة العامة، سيلقي 121 من قادة الدول خطباتهم، و54 رئيسًا للحكومة، و16 وزيرًا للخارجية، ونائب رئيس الوزراء، ونائبان في القانون، ونائب للرئيس. حتى الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال مشاركته شخصيا في فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.