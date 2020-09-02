لافروف يلتقي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون غدا

من المخطط عقد لقاء غدا بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

موسكو - سبوتنيك. صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي يوم غد الخميس، بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وقالت المتحدثة الروسية لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد، إنه من المخطط عقد هذا اللقاء.