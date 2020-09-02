أقمار صناعية أمريكية ترصد تجمعات ضخمة لجيش كوريا الشمالية... صور

وأظهرت الصور التي التقطتها أقمار صناعية تجارية وحللتها مؤسسة "38 نورث" البحثية المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية تشكيلات من القوات والمركبات في ساحة ميريم للتدريبات العسكرية في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ يوم الاثنين.
Recent commercial satellite imagery of #DPRK's Mirim Parade Training Ground indicates that rehearsals for an upcoming military parade are underway. Analysis by @martyn_williams. https://t.co/pS6I4q7XTL— 38 North (@38NorthNK) September 1, 2020
وجاء في تقرير المؤسسة "كان من المتوقع على نطاق واسع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا كبيرا في الـ 10 من أكتوبر للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الكوري... هذه الصور تقدم الدليل الأول على أن التدريبات جارية".
Rehearsals Underway at the Mirim Parade Training Groundhttps://t.co/kCWhWIxoLS#NorthKorea #Parade #anniversary pic.twitter.com/OJz5mnLqmo— Web Sorber (@WebSorber) September 2, 2020
وتستخدم منشأة ميريم في التدريب على العروض العسكرية التي تقام في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ أمام كبار الشخصيات في الدولة ويحضرها الزعيم كيم جونغ أون في العادة.
ومن المتوقع أن يكون الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول عطلة في كوريا الشمالية، لكن يبدو أن الاستعدادات للعرض تأخرت مقارنة بالسنوات السابقة، ربما بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا أو قسوة الطقس في الآونة الأخيرة.
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