أقمار صناعية أمريكية ترصد تجمعات ضخمة لجيش كوريا الشمالية... صور

كشفت صور بالأقمار الصناعية نشرتها مؤسسة بحثية أمريكية أعدادا كبيرة من القوات والمركبات الكورية الشمالية تتدرب على عرض عسكري ضخم رغم القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهرت الصور التي التقطتها أقمار صناعية تجارية وحللتها مؤسسة "38 نورث" البحثية المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية تشكيلات من القوات والمركبات في ساحة ميريم للتدريبات العسكرية في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ يوم الاثنين.

Recent commercial satellite imagery of #DPRK's Mirim Parade Training Ground indicates that rehearsals for an upcoming military parade are underway. Analysis by @martyn_williams. https://t.co/pS6I4q7XTL — 38 North (@38NorthNK) September 1, 2020

وجاء في تقرير المؤسسة "كان من المتوقع على نطاق واسع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا كبيرا في الـ 10 من أكتوبر للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الكوري... هذه الصور تقدم الدليل الأول على أن التدريبات جارية".

وتستخدم منشأة ميريم في التدريب على العروض العسكرية التي تقام في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ أمام كبار الشخصيات في الدولة ويحضرها الزعيم كيم جونغ أون في العادة.

ومن المتوقع أن يكون الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول عطلة في كوريا الشمالية، لكن يبدو أن الاستعدادات للعرض تأخرت مقارنة بالسنوات السابقة، ربما بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا أو قسوة الطقس في الآونة الأخيرة.