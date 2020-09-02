مبعوثان خاصان من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يناقشان استئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، بإشارة المبعوثين الخاصين بالشأن الكوري الشمالي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لي دو هون وستيفان بيغان، خلال اتصال هاتفي، إلى الحاجة الملحة لاستئناف الحوار حول القضية النووية لكوريا الديمقراطية.

سيئول - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تبادل الطرفان تقييمهما للوضع في شبه الجزيرة الكورية وتشاطرا الرأي حول الحاجة الملحة لاستئناف الحوار بين كوريا الجنوبية والشمالية، وكذلك بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، من أجل تحقيق تقدم حقيقي في إقامة سلام دائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. كذلك اتفقا على خطة لصياغة وتقديم "الشروط اللازمة لذلك".

كما يعتزم بيغان ولي دو هون مواصلة الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن هذه القضية خلال الفعاليات الدبلوماسية الدولية المستقبلية.

يذكر أنه سبق ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية إلى طريق مسدود بعد فشل قمة هانوي في شباط/فبراير عام 2019، حيث طلبت واشنطن من بيونغ يانغ اتخاذ إجراءات أكثر حسماً للتخلي عن الأسلحة النووية، في حين أشارت كوريا الشمالية بدورها إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا على الإطلاق رداً على خطواتها الطوعية لنزع السلاح النووي.

وبعد ذلك باءت مفاوضات العمل الوحيدة التي جرت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في السويد في تشرين الأول/ أكتوبر بالفشل.