يوشيدا سوغا يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء في اليابان خلفا لشينزو آبي

طوكيو - سبوتنيك. وكان آبي قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، عن استقالته لأسباب صحية.

وقال إنه خلال السنوات الثماني التي قضاها كرئيس للوزراء الياباني، "تمكن من التغلب على المرض" (التهاب القولون التقرحي)، لكن "في حزيران/يونيو اكتشف عودة المرض".

وأضاف "مؤلم للغاية أني أرحل دون حل بعض القضايا، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام مع روسيا".

كما أعرب آبي عن أسفه لفشله في تحقيق نتيجة في حل مشكلة اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية، وكذلك قضية تعديل دستور البلاد.

وطلب آبي من خليفته المستقبلي العمل بنشاط لحل هذه المشاكل.

ويعاني شينزو آبي من التهاب القولون التقرحي، وهو التهاب مزمن يصيب بطانة القولون، وسبب هذا المرض استقالته في عام 2007، وذلك بعد عام من انتخابه رئيسًا للوزراء، لكن حالته استقرت فيما بعد وانتخب رئيسا للوزراء مجددا، عام 2012. ووصل عدد الأيام التي أمضاها آبي في منصبه إلى أكثر من 2799 يومًا، وهي أطول فترة لرئيس وزراء ياباني.