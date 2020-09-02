طهران: قطاع الكهرباء في العراق ينشط بإمدادات الغاز الإيراني

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، إن قطاع الكهرباء في العراق ينشط بإمدادات الغاز الإيراني، المجدي اقتصاديا للعراق.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن زنكنة قال، في تصريح على هامش ملتقى عام اليوم الأربعاء، إن الجدوى الاقتصادية للغاز الإيراني تأتي لكونه طبيعيا، ويحل مكان السولار الذي يعادل سعره أكثر من ضعف تسعيرة الغاز الذي تبيعه إيران.

وأكد أنه لم يطرح ولم يسمع شخصيا أن العراق لا يحتاج لتوريد الغاز من إيران.

وأضاف "العراق أبرم عقودا لإنتاج الغاز محليا، وعلى أية حال لديه هذه الطاقات لإنتاجه والإفادة منه، غير أن ذلك يستغرق وقتا وأن العراقيين راغبين بتوريد كميات أكبر من الغاز الإيراني".

وأشار وزير النفط أن احتياطي البنزين في البلاد تجاوز 5 مليارات لتر حتى بدايات عام "خرداد" الإيراني (بدأ 20 مايو/ أيار) والآن قد واجه انخفاضا بسبب التصدير.