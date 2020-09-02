وزير الخارجية البيلاروسي يعتبر الإصلاح الدستوري الخيار الأفضل لتطبيع الحوار

أعلن وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن الإصلاح الدستوري في بيلاروس هو أفضل خيار لتطبيع الحوار في المجتمع.

ولم يذكر ماكي الإطار الزمني لإعداد الدستور، لكنه أكد أنه يجري العمل على التعديلات. وقال ماكي: "الآن يتم تشكيل مجموعة عمل، حيث يتم إعداد تعديلات محددة. بالطبع، ستجرى مناقشة التعديلات مع جميع فئات السكان. لا أستبعد أنه سيتم إنشاء بعض الهياكل التي سيتم من خلالها مناقشة هذه التعديلات".

وأضاف "نحن نعتبر هذا الخيار الأفضل، دون مخالفة التشريعات، لتنظيم وقف تصعيد العمليات التي تجري في الجمهورية".