مفاوضو سلام أفغان يتوجهون إلى قطر غدا الخميس

قال متحدث باسم مجلس المصالحة الوطنية إن فريقا مفوضا من الحكومة الأفغانية سيسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس للإعداد لمحادثات سلام مع حركة "طالبان".

ولم يتضح بعد موعد بدء محادثات السلام. وطالبت الحركة بإطلاق سراح 320 سجينا متبقين من أفرادها قبل بدء المفاوضات. وأفرجت الحكومة عن مئتي سجين هذا الأسبوع ولم يبق سوى 120 تعارض الحكومات الغربية إطلاق سراح بعضهم، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال فريدون كوازون المتحدث باسم عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية اليوم الأربعاء "سيغادر فريق التفاوض غدا إلى الدوحة".

في سياق متصل، قال مسؤولون أفغان إن مقاتلين من حركة طالبان قتلوا، يوم الخميس الماضي، أربعة مدنيين خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية في إقليم باروان بوسط البلاد، والذي تجتاحه سيول أودت بحياة أكثر من 150 شخصا بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وتدور الاشتباكات بين الطرفين في باجرام التي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، حسبما ذكرت رويترز.

ولم يتسن بعد الحصول على تأكيد من المتحدث باسم طالبان لهذا العنف الذي يأتي بينما يُتوقع أن تبدأ محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين خلال الأسابيع المقبلة.

وكان متحدث باسم جهاز أمني قد أعلن، منتصف الشهر الجاري، أن الحكومة الأفغانية بدأت الإفراج عن عدد من آخر سجناء طالبان من مجموعة تضم 400 سجين كانت الحركة المتشددة تطالب بإطلاق سراحهم قبل الموافقة على بدء مفاوضات سلام.