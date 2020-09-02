ظريف ينشر صورة جندي إسرائيلي يضع ركبته على رأس فلسطيني: أهذا هو التطبيع؟

نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صورة، قال إنها لجندي إسرائيلي يضع ركبته على رأس محتج فلسطيني.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أصبح طبيعيا هو هذا، في إشارة إلى صورة الجندي الإسرائيلي الذي يضع ركبته على رأس رجل فلسطيني".

وعلق، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، بعبارة: "التطبيع مع إسرائيل".

وتظهر الصورة، التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) جنديا إسرائيليا يضع ركبته على رأس فلسطيني خلال القبض عليه أثناء احتجاجات في قرية شوفة، شرق طولكرم في الضفة الغربية".

وانتقد ظريف، في 15 أغسطس/ آب، اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وقال: "لن يكون له أي تأثير"، مؤكداً أن "ما قامت به أبو ظبي مؤسف لكنه ليس جديدا".

ولفت إلى أن "حكام السعودية وأبو ظبي لهم سوابق مع نتنياهو، وهم لا يعتبرون إسرائيل عدوا، ويتعاونون مع من يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين". كما اعتبر أن "ما فعلته أبو ظبي يأتي في سياق دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشددا على أن "أمريكا والصهاينة لن يقفوا إلى جانب حكام السعودية وأبو ظبي".

'Normalization' with Israel?



The only thing that has been 'normalized' is this: pic.twitter.com/SlS08AfdZt — Javad Zarif (@JZarif) September 2, 2020

وشدد ظريف على أن "لإيران سواحل مشتركة مع الإمارات، والقرب بيننا لا يجب استبداله بتقارب مع الصهاينة"، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني استخدم كل إمكاناته ضد إيران ولم يحقق شيئاً يذكر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".