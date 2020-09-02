تركيا: رفع حظر التسلح عن قبرص يزيد خطر الاشتباك

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر التسلح عن قبرص، من شأنه زيادة خطر الاشتباك في المنطقة.

ونشر أوقطاي تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، وصف فيها القرار الأمريكي، بأنه "تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة".

وشدد على أن "تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة".

2️⃣ Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 2, 2020

​وأكد أوقطاي أن "تركيا وجمهورية شمال قبرص تدركان الألاعيب التي تحاك ضدهما في المنطقة".

وشدد نائب الرئيس التركي على أن البلدين سيفسدان هذه الألاعيب بكل حزم وتظافر، وسيمضيان سوية إلى المستقبل، ولن يسامحا كل من هو جزء في هذه الألاعيب.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، قالت في بيان لها إن واشنطن رفعت حظر التسلح عن قبرص، للسنة المالية 2021.

وأضافت أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، أبلغ رئيس إدارة قبرص، نيكوس أناستاسياديس بالقرار، خلال اتصال هاتفي.

وصوت الكونغرس الأمريكي في شهر مارس/ آذار الماضي على قرار ينص على رفع الحظر الذي تم فرضه على قبرص في وقت سابق، والذي ينص في بنوده على إيقاف سباق التسلح وتخفيف العنف بهدف نشر السلام في المنطقة.