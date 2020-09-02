ظريف: نعمل ليلا ونهارا لإفشال محاولات الأعداء

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنهم في وزارة الخارجية يعملون على مدار الساعة لإفشال محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ظريف قوله "نحن لن نألو جهدا في سياق تحقيق مصالحنا الوطنية، وإنني إلى جانب زملائي بوزارة الخارجية وكافة البعثات الدبلوماسية الإيرانية نعمل على مدار الساعة من أجل إفشال محاولات كيان ترامب والصهاينة".

وتابع الوزير، في تصريح للصحفيين، اليوم الاربعاء، "في الوقت الحاضر حيث كرس كيان ترامب والصهاينة جهودهم لفرض الضغوط الاقتصادية والأمنية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنني وزملائي في وزارة الخارجية والبعثات السياسية نعمل ليلا نهارا بهدف إفشال هذه المحاولات".

وأضاف "أنا وزملائي لدى الخارجية لم ندخر جهدا من أجل تألق البلاد ورفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الغراء عالية في سفاراتنا على صعيد العالم".

كما أشار إلى أن "الدبلوماسية الإيرانية الفاعلة والمبدعة رفعت راية البلاد المقدسة بمجلس الأمن أيضا لتكون شوكة في أعين أمريكا وأذنابها".

ولفت ظريف إلى "3 انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع مجلس الأمن الدولي خلال الأسابيع الأخيرة".