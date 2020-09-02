قائد الدفاع الجوي الايراني: قادرون على كشف وتدمير أي هدف

قال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إن قواته قادرة على كشف وتدمير أي جسم طائر معتد داخل حدود البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رضا صباحي القول "في عام قفزة الإنتاج نفخر بإزاحة الستار عن عدد من منجزات قوة الدفاع الجوي التي يمكن الإعلان عنها".

وأضاف "الكثير من معدات الدفاع الجوي لا يمكن الإعلان عنها في وسائل الإعلام ونقوم باستخدامها كطبقات خفية للدفاع الجوي عند الحاجة كي يشعر الأعداء باليأس من ممارساتهم".

وأشار قائد قوة الدفاع الجوي إلى إزاحة الستار عن منظومة "عماد"، موضحا هي منظومة ذكية ومتطورة ومجهزة وفريدة من نوعها، إذ أنها قادرة على محاكاة مختلف السيناريوهات الحربية في إطار تمرين وممارسات وألعاب حرب، وتستخدم لرفع مستوى القدرات العملانية لخبراء العمليات في جميع مجالات الدفاع الجوي.

وتابع "هذه المنظومة هي لعبة حرب وذات برمجيات ومعدات متطورة جدا وقد تم تصميمها وفقا لتهديدات اليوم ويمكننا تحديثها بما يتناسب معها، وكانت هذه المنظومة محتكرة بيد عدد قليل من الدول المتطورة، إلا أن زملاءنا في قوة الدفاع الجوي تمكنوا من كسر هذا الاحتكار".