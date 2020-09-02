الحكومة الألمانية: ميركل على اتصال منتظم مع بوتين حول القضايا الدولية المهمة

أعلنت نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، أولريكا ديمر، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تجري اتصالات منتظمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قضايا دولية مهمة، ومع ذلك، فإن آفاق تطوير العلاقات بين البلدين تثير القلق.

برلين - سبوتنيك. وقالت ديمر، خلال إحاطة إعلامية: "تجري المستشارة اتصالات هاتفية وشخصية بشكل مستمر مع الرئيس بوتين حول جميع القضايا الثنائية والدولية الهامة، منذ سنين. لا جدل في أن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعتبر روسيا واحدة من المشاركين المهمين في السياسة الدولية وهي على اتصال وثيق معها".

وأضافت أن ألمانيا تراقب "خوارزمية السياسة الروسية التي تتعارض مع تطور علاقات الثقة والتي تعتبر مصدر قلق".

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال الإحاطة، إلى القضايا التي "تثقل" العلاقات مع روسيا، ومنها الوضع حول شبه جزيرة القرم، فضلاً عن عدد من الجرائم الجنائية في جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تورط فيها مواطنون روس من وجهة نظر السلطات القضائية الألمانية.