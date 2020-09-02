ألمانيا تدعو إلى فصل حادثة نافالني عن "نورد ستريم 2"

أعلنت أولريك ديمر، نائبة الممثل الرسمي لحكومة ألمانيا، في مؤتمر صحفي في برلين، إن قضية ألكسي نافالني ليست مرتبطة ببناء "التيار الشمالي 2"، حيث تدرس برلين هذه الحالات بشكل منفصل.

وقالت ديمير ردا على سؤال وسائل الإعلام: "ربما تكون قد تابعت المؤتمر الصحفي الصيفي للمستشارة (أنجيلا ميركل) يوم الجمعة. وتحدثت أيضًا عن هذا الموضوع، مؤكدة أنه يجب علينا النظر إلى كل قضية بشكل منفصل. وقد أوضحت، كما أوضحنا هنا مرارًا وتكرارًا، أن "نورد ستريم 2" يجب أن يكتمل، إنه في الأساس مشروع اقتصادي يشارك فيه ممثلون اقتصاديون من روسيا وأوروبا".

وأكدت ميركل يوم الاثنين أن بناء نورد ستريم 2 يجب أن يكتمل.

نافالني، الذي أصيب بالمرض على متن الطائرة في طريقه من تومسك إلى موسكو، يخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز. وذكر البيان أن العامل الكيماوي لم يعرف بعد. كما صرح رئيس قسم التخدير والإنعاش رقم 1 في مركز بيروغوف الطبي الوطني بوريس تيبليخ لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم دراسة تشخيص الأطباء الألمان على الفور من قبل المتخصصين الروس ولم يتم تأكيده.