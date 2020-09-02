ألمانيا: المعارض الروسي نافالني تم تسميمه بمادة من نوعية "نوفيتشوك"

قال الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني شتيفين زايبرت، إن المتخصصين من معمل "بوندسفير" قالوا إن أليكسي نافالني تسمم بمادة عسكرية من نوعية "نوفيتشوك".

أجرى مختبر خاص في الجيش الألماني فحصا سموميا لتحليلات نافالني، وقالت الحكومة، في بيان نشر على موقع سيبرت على تويتر: "قدم هذا دليلا واضحا على وجود عامل حرب كيماوي من شركة نوفيتشوك".

نافالني، الذي أصيب بالمرض على متن الطائرة في طريقه من تومسك إلى موسكو، يخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز.

وذكر البيان أن العامل الكيماوي لم يعرف بعد. كما صرح رئيس قسم التخدير والإنعاش رقم 1 في مركز بيروغوف الطبي الوطني بوريس تيبليخ لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم دراسة تشخيص الأطباء الألمان على الفور من قبل المتخصصين الروس ولم يتم تأكيده.