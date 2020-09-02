بومبيو: يجب إيقاف العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا فورا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يجب وقف العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا فورا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تحدث فيها عن عدة قضايا دولية، أبرزها الصين والهند وإيران والوضوع في لبنان والتوتر في شرقي المتوسط.

.@SecPompeo: "Belarusians deserve the right to choose their own leaders through a truly free and fair election under independent observation." pic.twitter.com/t9HPGEaWpw — Department of State (@StateDept) September 2, 2020

ولفت إلى أن الناس في بيلاروسيا لهم الحق في اختيار قائدهم في انتخابات حرة نزيهة يتم إجراؤها تحت مراقبة مستقلة.

وقال بومبيو: "نأمل بحل سلمي للخلاف الحدودي بين الصين والهند"، بينما تحدث عن ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة، وقال: "ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه".

.@SecPompeo recognizes the 40th anniversary of the Iranian regime's arrest of nine members of the Baha'i National Spiritual Assembly of Iran. Iran's regime must be held accountable for its crimes. pic.twitter.com/umUAXhHFHg — Department of State (@StateDept) September 2, 2020

وعن الوضع في لبنان قال وزير الخارجية الأمريكية إن الوضع في لبنان غير مقبول، مشيرا إلى أن نزع سلاح "حزب الله" اللبناني أكبر التحديات في لبنان.

وعن التوترات في شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بسبب التنقيب عن النفط والغاز، قال وزير الخارجية الأمريكية إنه يجب على الجميع تخفيف التوتر في المتوسط.

.@SecPompeo recently travelled to the Middle East to discuss the Abraham Accords between Israel and the UAE and urge our partners and allies to stand united against the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/Da4WrjYcmq — Department of State (@StateDept) September 2, 2020

وتحدث وزير الخارجية الأمريكية عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، مشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق في التصدي للنظام الإيراني في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية أن يقف الحلفاء مع بعضهم البعض لمواجهة طهران.

.@SecPompeo shares the United States' concerns regarding the Chinese Communist Party's aggressive actions in the South China Sea and Tibet. pic.twitter.com/Ncbvq8exhX — Department of State (@StateDept) September 2, 2020

وتحدث مايك بومبيو، عن الصين بالتأكيد على أهمية "الوقوف في وجه الحزب الشيوعي الصيني وما يقوم به من تصرفات عدوانية في بحر الصين الجنوبي وفي منطقة التبت".