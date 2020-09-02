دولتان إسلاميتان تدينان بشدة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في فرنسا

أدانت دولتان إسلاميتان، اليوم الأربعاء، إعادة نشر صحيفة فرنسية، رسوم كاريكاتورية مسيئة لنبي الإسلام بالتزامن مع محاكمة متهمين بالتطور في اعتداءات إرهابية على العاملين بها.

#BREAKING Turkey strongly condemns Charlie Hebdo's decision to republish cartoons insulting Muslim Prophet Muhammad: Foreign Ministry — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 2, 2020

وبحسب وكالة "الأناضول"، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان مقتضب، إنها تدين بشدة قرار صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، بإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي "محمد".

فيما كتب وزارة الخارجية الباكستانية على "تويتر": "تدين باكستان بأشد العبارات قرار مجلة شارلي إيبدو الفرنسية بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للغاية للنبي الكريم محمد (عليه الصلاة والسلام)".

#Pakistan condemns in the strongest terms the decision by the French magazine, Charlie Hebdo, to re-publish deeply offensive caricature of the Holy Prophet Muhammad (PBUH). 1/2 — Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) September 1, 2020

وأضافت: "مثل هذا العمل المتعمد لإهانة مشاعر ملياري مسلم لا يمكن تبريره على أنه ممارسة لحرية الصحافة أو حرية التعبير. مثل هذه الأعمال تقوض التطلعات العالمية للتعايش السلمي وكذلك الوئام الاجتماعي بين الأديان".

وبدأت اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين باعتداءات باريس التي وقعت في أوائل عام 2015 عندما شن إرهابيون ثلاثة هجمات أسفرت عن مقتل طاقم تحرير صحيفة "شارلي إيبدو" وعناصر شرطة وزبائن متجر.

وقالت الصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو"، أمس الثلاثاء، إنها أعادت نشر الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل للنبي "محمد" بمناسبة بدء محاكمة المتواطئين في الهجوم.

وكتب المخرج، لوران ريس سوريسو، في افتتاحية الإصدار الأخير: "لن نتراجع. لن نستسلم أبدًا. الكراهية التي أصابتنا لا تزال قائمة، ومنذ عام 2015، استغرق الأمر وقتًا للتحول، وتغيير مظهرها، وتغيب عن الأنظار، ومواصلة حملتها بهدوء".

فيما علق الرئيس الفرنسي بالقول: "لدينا حرية تعبير وحرية عقيدة. لدينا حريات في فرنسا لكن علينا أيضًا إظهار الاحترام والكياسة، علينا ألا ننجر لحوار الكراهية".