الخارجية الألمانية: على روسيا إقامة علاقة جيدة مع دول الجوار

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن على روسيا الاهتمام بإقامة علاقات جيدة مع جيرانها، مؤكدا أنه حان الوقت الآن لتقديم مساهمة حاسمة في هذا الاتجاه.

وقال ماس في مؤتمر صحفي في تعليقه على أحدث المعلومات حول الحادث مع أليكسي نافالني: "يجب أن تهتم روسيا بجدية بإقامة علاقات جيدة مع جيرانها في أوروبا. حان الوقت الآن لتقديم مساهمة حاسمة في ذلك".

ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تكون برلين قد أخبرت موسكو بما توصل إليه الجانب الألماني بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعالج في إحدى العيادات الألمانية، بمادة

من مجموعة "نوفيتشوك".

يأتي النفي الروسي بعد إعلان الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني شتيفين زايبرت، إن المتخصصين من معمل "بوندسفير" قالوا إن أليكسي نافالني تسمم بمادة عسكرية من نوعية "نوفيتشوك".

أجرى مختبر خاص في الجيش الألماني فحصا سموميا لتحليلات نافالني، وقالت الحكومة، في بيان نشر على موقع سيبرت على تويتر: "قدم هذا دليلا واضحا على وجود عامل حرب كيماوي من شركة نوفيتشوك".

نافالني، الذي أصيب بالمرض على متن الطائرة في طريقه من تومسك إلى موسكو، يخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز.