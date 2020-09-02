الأمير هاري وميغان ماركل يوقعان عقدا لإنتاج أعمال مع "نتفلكس"

قالت شركة "نتفلكس"، يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول، إن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وقعا عقدا متعدد السنوات مع المنصة، لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.

بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سيعمل الزوجان اللذان انتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما بعد التراجع عن المهام الملكية في المملكة المتحدة، على إنتاج أفلام وثائقية وسلسلة وثائقية وأفلام روائية وعروض نصية وبرامج للأطفال، لشبكة "نتفلكس".

قال الزوجان في بيان: "سينصب تركيزنا على إنشاء محتوى ينقل المعلومات ولكنه يمنح الأمل أيضًا".

وتابع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: "بصفتنا آباء جددا، فإن جعل البرامج العائلية الملهمة أمر مهم أيضًا بالنسبة لنا".

ويقيم هاري وميغان الآن في لوس أنجلوس، بعدما تخليا عن أدوارهما الملكية في مارس/آذار الماضي، لبدء مسيرة حياتية جديدة. وقررا مغادرة بريطانيا بعد تصاعد العداء مع الإعلام.