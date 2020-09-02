ترامب: سننتصر... أمريكا لا تحتاج إلى الضعفاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشح الرئاسي جو بايدن، ضعيف، مضيفا: "آخر من تحتاج إليهم أمريكا هم الضعفاء".

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "طاقة المرشح جو بايدن منخفضة بصورة لم نشهدها من قبل في مرشحي الرئاسة الأمريكية"، مضيفا: "آخر شيء يمكن أن تحتاج إليه بلدنا هم الأشخاص ذوي الطاقة المنخفضة".

Joe Biden is a Low Energy Candidate the likes of which we have never seen before. The last thing our country needs is a Low Energy Individual, especially when surrounded by High Energy Chess Players scattered all over the world. He’s back in his basement now - no schedule! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

وتابع: "لا تحتاج أمريكا إلى هؤلاء خاصة عندما تكون محاطة بأشخاص لديهم طاقة عالية ومنتشرين حول العالم".

وكتب في تدوينة أخرى: "الملايين يشاهدون اجتماع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وهم أكثر ممن يشاهدون اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ومرشحه "جو النائم"، لكن إعلاناتهم تقول عكس ذلك".

وقال ترامب: "سنواجه الأكاذيب، وسننتصر".

وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

We had FAR more people (many millions) watching us at the RNC than did Sleepy Joe and the DNC, and yet an ad just ran saying the opposite. This is what we’re up against. Lies. But we will WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

وتدور ساحات المواجهة بين ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، وبايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، في العديد من المنصات، لكن المنصة الأكثر سخونة "تويتر"، حيث يتبادل الرجلان تصريحاتهم النارية، التي تشمل هجوم كل منهما على سياسته التي يتبناها ويمتد الأمر إلى الصفات الشخصية لكل منهما.

يحاول الرجلان الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، استغلال كل فرصة ممكنة لمهاجمة الآخر وإطلاق تصريحات نارية تشمل المواقف السياسية والصفات الشخصية بهدف التأثير على شعبية كل منهما التي ستحسمها أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد نحو شهرين من الآن.