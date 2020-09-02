ماكرون يوبخ صحفيا فرنسيا نقل معلومات مغلوطة عن عقوبات على عائلة الرئيس اللبناني... فيديو

وبخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صحفيا في جريدة "لو فيغارو" الفرنسية على نقل معلومات غير دقيقة حول عقوبات على عائلة الرئيس عون، تحسب تعبيره.

كما انتقد ماكرون عمل الصحفي جورج مالبرونو على نقل معلومات وتحليلات غير صحيحة عن علاقة فرنسا ببعض الأطراف اللبنانية، والتي تناقلتها بعض الصحف اللبنانية.

وقال ماكرون"ما فعلته هنا نظرا لحساسية الموضوع ونظرا لما تعرفه عن تاريخ هذا البلد، هو غير مسؤول..غير مسؤول تجاه فرنسا وغير مسؤول تجاه المهتمين هنا.. وهو أمر خطير من الناحية الأخلاقية".

هذا وقال خلال كلمة له من قصر الصنوبر في ​بيروت: "سنبقى إلى جانب لبنان لكن يجب على السلطات اللبنانية أن تستنتج العبر من مأساة انفجار المرفأ"، مشيرا إلى ضرورة التعاون من أجل تحديد مصدر انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف "يجب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات بعد أنباء عن مساعدات لا تمر عبر الأمم المتحدة ولا تخضع للرقاب"ة.

ولوح ماكرون بعدم تقديم المساعدات حال عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية وعود الإصلاح بنهاية شهر أكتوبر.