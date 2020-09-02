تركيا تعلق على إصدار ترخيص لاختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، أن سلطات البلاد قد تصدر قريبًا تصريحًا لاختبار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

أنقرة - سبوتنيك. وقال قوجة للصحفيين: "تلقينا طلبًا لاختبار لقاح يتم تطويره في روسيا، أعتقد أنه في المستقبل القريب، سيتم منح إذن بذلك، بالإضافة إلى ذلك، يتم حاليًا اختبار لقاحين محليين في البلاد".

وأضاف أن مثل هذه الاختبارات تجرى في تركيا على المتطوعين فقط.

وأوضح قوجة في هذا السياق أن مثل هذه الاختبارات تجري في تركيا على المتطوعين فقط.

وبحسب معطيات وزارة الصحة التركية، حتى اليوم بلغ إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد 273301 حالة، والوفيات- 6462 حالة، في حين ارتفعت حصيلة المتعافين من الوباء إلى 246 ألفاً و876 شخصاً.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من آب/ أغسطس الجاري، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي. وتم في وقت سابق اختبار اللقاح الروسي على أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أية مضاعفات خطيرة.