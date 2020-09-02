قلق أممي بشأن قرار واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين في "الجنائية الدولية"

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يشعر بالقلق إزاء القرار الأميركي بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية: "يلاحظ الأمين العام للأمم المتحدة بقلق بيان وزير الخارجية الأمريكي بشأن فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ورئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة".

ولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأحداث حول هذه القضية، مشيراً إلى أن "التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية يقوم على أساس اتفاقية العلاقة التي وافقت عليها الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2004، سنقوم بدراسة تحليلية لأي عواقب محتملة قد تترتب على الخطوة الحالية، وفقًا لتفسير اتفاقية العلاقة هذه".

وشدد على أنه "فيما يتعلق بالتصريحات السابقة لوزير الخارجية بومبيو، نأمل أن يتم تنفيذ أي إجراءات تقييدية تُتخذ ضد الأفراد بشكل ثابت وفقًا لالتزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".

في وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن فرض عقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، فضلاً عن رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة، فاكيسو موتشوتشوكو، الذي أدرج كذلك على "القائمة السوداء"، حيث اتهم بومبيو المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة "استهداف الأميركيين" على حد قوله.