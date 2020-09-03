ترامب يتخذ إجراءات بوقف التمويل الحكومي عن مدن وصفها بالفوضوية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تهدف إلى قطع التمويل الحكومي عن مدن لا تحارب من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية الاضطرابات بشكل كاف.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في المذكرة :"إدارتي لن تسمح بدولارات الضرائب الفيدرالية بتمويل مدن تعمها الفوضى... ".

وفي السبت الماضي، لقي شخص حتفه بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة في مدينة بورتلاند الأمريكية التي شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.

وذكرت شرطة بورتلاند على "تويتر" أن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين".

وقال المسؤولون في مدينة بورتلاند بولاية في وقت سابق، إنهم يستعدون لمواجهة أعمال العنف التي لها علاقة بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة طوال ثلاثة أشهر، مشيرين إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتوعد بالثأر لمقتل شخص خلال اشتباكات بالشوارع بين أنصار الرئيس دونالد ترامب ومتظاهرين مناوئين.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق، إنه خلال أعمال الشغب في بورتلاند الأميركية، والتي لم تتوقف منذ شهرين تقريًا، تم اعتقال 74 شخصا على الأقل، وووجهت لـ60 شخصاً منهم التهم.

ونظمت حركة (حياة السود مهمة) احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في الشهور الماضية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عاما) أثناء احتجاز الشرطة له في 25 مايو/أيار بعدما جثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لنحو 9 دقائق.