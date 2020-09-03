المكسيك تسجل قرابة 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء، تسجيل 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610957 والوفيات 65816.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة، بحسب رويترز.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.