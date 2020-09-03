ناسا تختبر وحدة التسريع في صاروخ للرحلات إلى القمر والمريخ

أجرت "ناسا" يوم أمس الأربعاء، اختبارًا كاملًا ناجحًا لوحدة التسريع للصاروخ الناقل SLS ، والتي تخطط لإرسال مركبة أوريون عليه إلى القمر والمريخ.

تم بث الاختبار على موقع ناسا.

عمل محرك وحدة التسريع، الذي تم تركيبه أفقيًا في موقع الاختبار في ولاية يوتا، لمدة 120 ثانية. كانت مهمة الاختبار هي التحقق من تشغيل المحرك، وجودة المواد المستخدمة في المسرع، وتقييم إمكانية المواد الجديدة والتعديلات الأخرى.

سيتم تجهيز الصاروخ بكتلتين معززتين توفران ثلاثة أرباع قوة الدفع لدخول المدار، حيث يتم فصلهما بعد ذلك.

يتم بناء SLS لإطلاق المركبة الفضائية الأمريكية الجديدة Orion، التي هي قيد الإنشاء، لإرسال رواد فضاء إلى القمر في عام 2024 والرحلات اللاحقة إلى الفضاء البعيد، بما في ذلك المريخ. في ديسمبر 2019 تم الإبلاغ عن أن "ناسا" أكملت تجميع الوحدة الأساسية للصاروخ الناقل (SLS (Space Launch System.

تم تأجيل إطلاق الصاروخ عدة مرات. تم التخطيط للإطلاق الأول في عام 2019، ثم تم تأجيله إلى يونيو 2020. وفقًا لهذا الجدول الزمني، كان من المفترض أن يتم الإطلاق الأول للصاروخ مع بعثة Artemis-1 في عام 2021.