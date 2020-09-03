سفينة شحن تختفي قبالة سواحل اليابان بعد الإعصار

أفادت وكالة "رويترز" في 2 سبتمبر/ أيلول بأن سفينة شحن بنمية تابعة لشركة "Gulf Livestock 1" فقدت في بحر الصين الشرقي بعد إعصار مايساك.

يشار إلى أن السفينة غادرت في 14 أغسطس/ آب من مدينة نابير في نيوزيلندا وعلى متنها 5867 من الماشية و43 من أفراد الطاقم وكانت متوجهة إلى ميناء جينغتانغ في تانغشان الصينية. كان من المفترض أن تستغرق الرحلة حوالي 17 يومًا.

ذهب خفر السواحل الياباني للبحث عن السفينة فور إرسال السفينة نداء استغاثة. وتجرى عملية البحث والإنقاذ في بحر الصين الشرقي غربي جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غربي اليابان.

نجحت الخدمة في إنقاذ أحد أفراد الطاقم، وتبين أنه فلبيني كان في الماء مرتديًا سترة نجاة. البحث عن بقية الناس من السفينة جاري.

وتشير الوكالة إلى أن السفينة المفقودة بنيت عام 2002 ويبلغ طولها 139 مترا.