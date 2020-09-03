بيلوسي تعلن أنها تعرضت "لمكيدة" بعد تصويرها دون قناع...فيديو

أعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنها "تعرضت لمكيدة" من خلال تسجيل فيديو في صالون حلاقة مغلق للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

في وقت سابق، عرضت قناة "فوكس نيوز" مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، يظهر دخول بيلوسي، دون قناع، إلى صالون تجميل في سان فرانسيسكو، مغلق رسميًا للحجر الصحي. واتهم صاحب الصالون بيلوسي بازدواجية المعايير.

Someone should ask Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) where her mask is and why she’s breaking the disastrous policies she supports in regards to shutting businesses down pic.twitter.com/8g8HVvXDVv — JOSÉ (@josesatx_) September 3, 2020

وقالت بيلوسي للصحفيين إنها زارت الصالون عدة مرات على مر السنين.

وقالت: "أتحمل مسؤولية الوثوق بصالون تجميل زرته مرارا لسنوات، بعد أن أخبرني العاملون إنهم لا يسمحون بأكثر من زبونة في المحل".

وأضافت بيلوسي: "وثقت بهذا. واتضح أنها كانت مكيدة. لذا أتحمل مسؤولية الوقوع في المكيدة وهذا كل ما سأقوله في هذا الشأن، يجب على الصالون أن يعتذر لي لأنه أوقع بي".