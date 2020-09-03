إسرائيل تطلق قمرا صناعيا لأغراض طبية

نجحت إسرائيل، صباح اليوم الخميس، في إطلاق قمر صناعي لأغراض طبية.

أفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، صباح اليوم الخميس، بأنه بعد تأجيل استغرق شهرين، نجحت كل من إيطاليا وإسرائيل في إطلاق القمر الصناعي "ديدو 3" بغرض إجراء التجارب الطبية، كثمرة تعاون بين وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا مع وكالة الفضاء الإيطالية.

وقامت شركة "سبيس فارما" الإسرائيلية على تطوير المختبر الطبي وبداخله تجري أربعة تجارب بمجال الطب، البيولوجيا والكيمياء، والتي من المتوقع أن توفر معلومات جديدة ورائدة في مجال الأمراض والوقاية منها.

ويتم تشغيل المختبر الطبي المصغر، الذي يمكن السيطرة على درجة الحرارة فيه في الفضاء، بشكل مستقل، ويسمح لكل عالم إجراء التجارب بصورة مستقلة وبسيطرة تامة عن بعد.

ومن بين التجارب التي سيتم إجرائها، الوقاية من العدوى، وتطوير أدوية، ومنع مقاومة المضادات الحيوية، وتأخير عملية التقدم بالسن.