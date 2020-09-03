الإعصار القوي "مايساك" من الفضاء... صور

من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح إعصار في العديد من مناطق بريموري. سوف ترتفع الأمواج إلى سبعة أمتار، وهو ما يتوافق مع عاصفة حقيقية.

Спутник #ДЗЗ «Метеор-М» № 2 запечатлел тайфун #Майсак, который в ближайшее время пройдет над Корейским полуостровом и далее будет смещаться на северо-восток Китая. Сформировавшийся несколько дней назад 9-й в этом сезоне тайфун «Майсак» усилился утром 1 сентября до супертайфуна pic.twitter.com/zaacLR9Ro5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 2, 2020

وستصل سرعة الرياح في خليج بطرس الأكبر إلى 38 مترا في الثانية، لذا فإن السفن الصغيرة ممنوعة من الذهاب إلى البحر،كما حذر عمال الإنقاذ السكان المحليين من الخطر وأوصوا بالاستعداد للإخلاء إذا تدهور الوضع.

في وقت سابق، ضرب الإعصار المدمر اليابان، حيث كانت الضربة الرئيسية على المحافظات الجنوبية من البلاد - بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، تركت عشرات الآلاف من المنازل بدون كهرباء.