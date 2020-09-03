روحاني: صمود الشعب الإیراني أفشل المخططات الأمریكیة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تمر بظروف غير عادية خاصة خلال العام الجاري بسبب الحظر الأمريكي المفروض على إيران.

وأكد روحاني أن الشعب الإيراني بصموده الذي يشتد يوما بعد يوم، يقف بوجه المؤامرات الأمريكية.

وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال مراسم افتتاح خمسة مشاريع جديدة لوزارة الطاقة، اليوم، حيث أكد روحاني أن استمرار افتتاح المشاريع الكبيرة يبين مدى استمرار البلاد في مسيرة التقدم والتطور بفضل تضحيات المواطنين، كل في موقعه رغم "الحظر الظالم".

وتشمل هذه المشاريع التي افتتحها الرئيس روحاني، عبر الفيديو، محطة آرتا بسعة 230 كيلوواط، والخطوط المرتبطة بها في قرية آلقير، ومحطة أخرى لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في قرية ساميان بسعة 0.2 ميغاواط، والمحطة الثالثة هي محطة آريان في مدينة كرمي مغان بسعة 1.5 ميغاواط .

وبلغت تكلفة إنشاء هذه المحطات 215 مليار و600 مليون تومان، وبافتتاحها يكون قد تم توفير فرص عمل لسبعين شخصا على الأقل من أهالي المنطقة.

وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في أنحاء البلاد.