إعلان موعد أول رحلة شحن جوي لناقلة إسرائيلية إلى دبي

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الخميس إنها ستسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة إسرائيلية في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة، أن أول رحلة لطائرة من طراز بوينغ 747 تطير إلى بلجيكا ومنها إلى دبي لنقل منتجات زراعية وتكنولوجية.

وقالت الشركة إن الخط الجديد سيكون رابط "تصدير واستيراد" مع دبي وما بعدها شرقا.

وأضافت شركة العال، أن هذه الرحلة ستصبح أسبوعية في وقت لاحق حيث ستقلع من إسرائيل كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة.

ووصل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإمارات يوم الاثنين، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.