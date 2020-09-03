الاتحاد الأوروبي يرفض فرض واشنطن عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الدولية 

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن رفضه لفرض الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

أمستردام - سبوتنيك . قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يقف ضد أية محاولات لتحجيم عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي هي حجر الأساس في تحقيق العدالة".

وشدد بيتر ستانو على أن "الاتحاد يرفض هذه العقوبات التي فرضتها واشنطن".

وأضاف "نحن سنواصل دعمنا للمحكمة ونحن لسنا سعيدين بأن نرى خطوات ضد موظفين بالمحكمة".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن أن بلاده فرضت، أمس الأربعاء، عقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

ولفت بومبيو إلى أن الأفراد والكيانات التي تواصل تقديم أي دعم مادي لهذين الشخصين (فاتو بنسودا، وفاكيسو موشوشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية) يخاطرون بالتعرض للعقوبات أيضًا.