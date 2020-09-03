وزير الدفاع التركي يحلق بطائرة "إف-16" على الحدود مع اليونان... فيديو

افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، "عام تدريب الطيران 2020-2021" للقوات الجوية، بإجرائه جولة على متن طائرة "إف-16" فوق بحر إيجه، الواقع بين تركيا واليونان.

حلق أكار بطائرة مقاتلة من طراز "إف-16" فوق بحر إيجه، مارا فوق مضيق "جناق قلعة" حيث ألقى التحية على نصب الشهداء.

وقال أكار خلال تحليقه فوق إيجه مخاطبا المرافقين له في المقاتلات الأخرى "سنواصل الكفاح بروح جناق قلعة، وسنعمل جاهدين بالشكل الذي يليق بجميع شهدائنا وخاصة الراقدون هنا".

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ege'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği özel uçuştan görüntüler...#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/rs1JNXOW7m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2020

وأعرب الوزير التركي عن تمنياته في أن يكون عام التدريب الجديد عاما ناجحا، بحسب ما نشرت وكالة "الأناضول".

هذا وكان أكار، قد صرح في وقت سابق، إن القوات المسلحة مصممة وقادرة على حماية البلاد والشعب وقيمه المعنوية ومصالحه مهما كان الثمن.

مضيفا "لن نرضخ للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط، وسندافع عن حقوقنا وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية".