السلطات التركية تطالب "نيتفليكس" بإلغاء عرض فيلم عن مسلمة خلعت حجابها

قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) مطالبة شركة "نيتفليكس" الأمريكية، بإلغاء عرض فيلم "كوتيز" الذي يحكي قصة فتاة مسلمة خلعت حجابها للمشاركة في مسابقة رقص.

أنقرة – سبوتنيك. وفي الأسبوع الماضي، دعت وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية "RTÜK" إلى اتخاذ إجراء بشأن فيلم "Cuties" الذي يحكي قصة فتاة مسلمة خلعت حجابها للمشاركة في مسابقة رقص. وأشار نداء الوكالة إلى أن الفيلم "يمكن أن يؤدي إلى الإساءة للأطفال ويؤثر سلبا على نموهم النفسي والاجتماعي"، كما تعرض الفيلم لانتقادات بسبب "محتواه الجنسي".

ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر في وقت سابق أن "نيتفليكس" ألغت إنتاج المسلسل التلفزيوني التركي "If Only" بعد أن رفضت السلطات التركية منح الشركة ترخيص لتصويره بسبب وجود محتوى مثلي في المسلسل.

في وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم حظر "Netflix" في تركيا بسبب محتوى متكرر يتعلق بالمثلية الجنسية والإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية.