إيران تدشن سدا ومحطتين للطاقة الكهروشمسية

دشن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عدة مشاريع تنموية بقطاعي الكهرباء والماء، في 3 محافظات في البلاد، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، بأنه من بين المشاريع التنموية التي افتتحها روحاني، والتي تمت عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تدشين سد "كلقان شاي" في محافظة آذربيجان الشرقية، المخصص لمياه الشرب والصناعة والري الزراعي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا السد هو خامس سد يتم افتتاحه في إيران منذ 20 مارس/آذار 2020.

كما افتتح الرئيس روحاني محطتين كهروشمسيتين ومحولا كهربائيا بقدرة 230 كيلو واط في "أردبيل" شمال غربي البلاد، وفي كرمانشاه غربي إيران، تم تشغيل وحدة الغاز بمحطة "دالاهو" بطاقة 307 ميغاواط.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الموظفة بهذه المشاريع يبلغ 32.450 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال)، فيما تأتي هذه المشاريع في إطار جهود الحكومة الإيرانية لتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في أنحاء البلاد.