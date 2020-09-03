طائرة تلقي بمخدرات على ميدان رئيسي بتل أبيب... صور وفيديو

ألقت طائرة مسيرة عبوات لما بدا وكأنه نبات القنب المخدر على ميدان رئيسي في تل أبيب، اليوم الخميس.

وقال موقع "معاريف" الإسرائيلي، الذي نشر صورا للطائرة المسيرة وهي تلقي العبوات، إن المارة أخذوا بعضها قبل وصول الشرطة.

وأظهرت اللقطات أشخاصا وسط الزحام المروري يلتقطون العبوات من على الأرض.

רחפן פיזר בשמי כיכר רבין בתל אביב מאות שקיות גראס, מי שעומד מאחורי הקמפיין - "הרחפן הירוק" pic.twitter.com/bAWI26U4BX — מעריב אונליין (@MaarivOnline) September 3, 2020

وقالت الشرطة في بيان إنها "اشتبهت في أن تكون العبوات الصغيرة تحتوي على مادة خطرة وإن الضباط تمكنوا من مصادرة عشرات منها".

وأضافت الشرطة، أنها "اعتقلت رجلين قاما بتسيير الطائرة التي حلقت فوق ميدان رابين بتل أبيب، وهو مكان كثيرا ما يستخدم للاحتجاجات والتجمعات السياسية".

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

وقالت جماعة جرين درون المؤيدة لتقنين المخدر على قناتها للتراسل على إنستغرام "الوقت قد حان... هل هو طائر؟ هل هي طائرة؟ لا إنها الطائرة المسيرة الخضراء (جرين دورن) ترسل لكم القنب مجانا من السماء".

ووفقا لـ"رويترز"، كان نشطاء، يعملون على تقنين استخدام النبات المخدر في إسرائيل، قد وعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي بتوزيعه مجانا من الجو.

وحاليا تسمح إسرائيل بالاستخدام الطبي للقنب ولكنها لا تسمح باستخدامه للترفيه وإن كان ذلك غير مجرم بدرجة كبيرة.

يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، سمحت إسرائيل بتصدير القنب الطبي مما يمهد الطريق أمام مبيعات للخارج تتوقع الحكومة أن تحقق عائدات بملايين الدولارات.