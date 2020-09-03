ستولتنبرغ: اتفاق تركي يوناني على بدء مشاورات لخفض التوتر في شرق المتوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن قادة تركيا واليونان وافقوا على إجراء محادثات تقنية لتفادي النزاع العسكري وتقليل مخاطر الحوادث في شرق المتوسط.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في بيان، اليوم الخميس "بعد مناقشاتي مع القادة اليونانيين والأتراك، اتفقا على الدخول في محادثات تقنية في حلف شمال الأطلسي، لإنشاء آليات لتفادي النزاع العسكري وتقليل مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسط".

وأشار إلى أن الناتو منصة مهمة لحل أي قضايا بين أعضاء الحلف "اليونان وتركيا حليفان مهمان وحلف شمال الأطلسي هو منصة مهمة للتشاور بشأن جميع القضايا التي تؤثر على أمننا المشترك. وما زلت على اتصال وثيق مع جميع الحلفاء المهتمين لإيجاد حل بروح تضامن الناتو".