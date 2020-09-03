وسط تصاعد التوتر... أردوغان يبحث مع ميركل الوضع في شرق المتوسط

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في شرق المتوسط.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها: "بحث الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية خلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس القضايا الإقليمية على رأسها التطورات في شرق البحر المتوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف البيان، أشاد أردوغان بجهود ميركل للمساهمة في حل المشاكل التي تسببت بها اليونان وداعموها عبر خطواتهم المزعزعة للسلام الإقليمي".

الرئيس أردوغان يجري اتصالا هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل pic.twitter.com/TGN5g1wLdJ — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) September 3, 2020

وأضاف أردوغان، بحسب البيان "اليونان و قبرص الرومية والدول المساندة لهما اتخذت خطوات صعدت حالة التوتر شرق المتوسط".

يذكر أن هناك تدهورا آخر وقع في العلاقات التركية اليونانية في آب/أغسطس الماضي، وذلك بعد أن أعلنت تركيا في العاشر من ذلك الشهر أن سفينتها "أوروك ريس" بدأت في تنفيذ عمليات المسح الزلزالي في القسم الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، فيما تعتبره اليونان منطقة اقتصادية خالصة خاصة بها.

وبعد فترة وجيزة من قيام نظام الإنذار الآلي الدولي "إن.آي. في. في. إي. إكس" بإصدار إنذار بشأن المسح الزلزالي، عقد مجلس الأمن القومي اليوناني اجتماعاً، بالإضافة إلى أنه تم وضع القوات المسلحة اليونانية في حالة تأهب قصوى.

وأعلنت أنقرة أمس تمديد عمل السفينة حتى 12 من أيلول/سبتمبر.

وتتبادل اليونان وتركيا اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات غير قانونية لتعيين حدود المناطق البحرية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر.

يشار إلى أن الوساطة الألمانية بدأت بين تركيا واليونان أواخر تموز/ يوليو الماضي، بعد إعلان أنقرة قيام سفينة "أوروتش رئيس" بأنشطة متعلقة بأعمال تنقيب، لكنها باءت بالفشل.

ولوح الاتحاد الأوروبي سابقا بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب التوتر مع اليونان في شرق المتوسط، عقوبات قد يجرى مناقشتها في القمة المقبلة المقررة في 24 أيلول/ سبتمبر.