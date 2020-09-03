جريمة غامضة تهز ألمانيا... العثور على جثث 5 أطفال داخل شقة

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إنها عثرت على جثث خمسة أطفال داخل شقة خاصة في مجمع سكني كبير بمدينة سولينجن غربي ألمانيا.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تشتبه الشرطة في قيام الأم البالغة من العمر 27 عامًا بقتل الأطفال، قبل محاولة الانتحار في محطة قطار في مدينة دوسلدورف القريبة.

تم استدعاء خدمات الطوارئ للمجمع السكني في منطقة هاسيلديل بالمدينة بعد ظهر يوم الخميس. ردا على مكالمة، قالت الشرطة إنها وصلت إلى مبنى سكني في سولينجن بولاية شمال الراين- ويستفاليا، لاكتشاف جثث خمسة أطفال.

وأوضحت أن الضحايا - ثلاث فتيات وصبيان - تتراوح أعمارهم بين عام و8 أعوام، فيما تمكن طفل سادس يبلغ من العمر 11 عاماً من النجاة.

أفاد موقع "بيلد" الإخباري الألماني بأن جدة الأطفال، التي تعيش على بعد 60 كيلومترا في مدينة مونشنغلادباخ، هي من نبه خدمات الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ستيفان وياند:

والدة الأطفال "أصيبت بجروح خطيرة" بعد أن ألقت بنفسها أمام قطار في دوسلدورف وتتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة.

وقال وياند للصحفيين: "الخلفية وتفاصيل أخرى غير معروفة في هذه المرحلة وهذا ما نحاول اكتشافه"، مضيفًا أن محققي الشرطة كانوا في الموقع "بكامل قوتهم".