مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وبريطانية اقتربتا من حدود البلاد

أفاد مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الخميس، بأن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرتين أميركية وبريطانية ومنعتهما من اختراق الأجواء فوق بحر بارنتس.

موسكو- سبوتنيك . وقال المركز في بيان: "في 3 أيلول/ سبتمبر، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية".

وأضاف: "حدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنهما طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نوع (آر سي-135) وطائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو البريطاني (سينتينيل آر.1).

وتابع البيان: "نفذت الطائرة الروسية (ميغ-31) طلعتها الكاملة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ولم تنتهك طائرتا الاستطلاع الجوي الأمريكية والبريطانية حدود روسيا الاتحادية".

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.