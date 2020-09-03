كبير مسؤولي الأمراض المعدية في واشنطن يستبعد ظهور اللقاح الأمريكي ضد "كورونا" في أكتوبر

أعرب كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، ، أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، عن شكوكه في ظهور اللقاح في الولايات المتحدة في تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

واشنطن - سبوتنيك. وقال فاوتش في مقابلة على قناة "سي إن إن": "يمكن الافتراض في أنها ستظهر في حلول تشرين الأول / أكتوبر، ولكن لا أعتقد أن هذا محتمل".

ووصف التقارير الإعلامية التي تفيد بأن السلطات الطبية الأمريكية طلبت من الولايات الاستعداد لتوزيع اللقاح في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر بـ"الحسابات التقريبية".

ومع ذلك، اعتبر كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن لدى البلاد سبب للتفاؤل. وأضاف "لدينا ثلاثة لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب ونحن على الطريق الصحيح ويبدو أنها تتقدم بنجاح".

وقبل ذلك، اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أرسلت إلى مسؤولي الصحة العامة في المدن والولايات، للاستعداد لتوزيع لقاح ضد فيروس "كورونا" في تشرين الأول أكتوبر، تشرين الثاني/ نوفمبر.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية الأسبوع الماضي، أن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، طلب من الولايات تسريع إصدار تصاريح لشركة تعاقدت معها الحكومة الفيدرالية للمساعدة في توزيع أي لقاح مضاد لفيروس كورونا.