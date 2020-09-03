بومبيو: على إيران التوقف عن استخدام مواردها في تمويل الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن على إيران التوقف عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب والدمار في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف بومبيو عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن "بلاده فرضت عقوبات على 11 كيانا إيرانيا بسبب أنشطتها المتعلقة بقطاعي البترول والبتروكيماويات".

وأشار إلى أن "العقوبات طالت أيضا 3 من المسؤولين الإيرانيين".

وتابع "على إيران التوقّف عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب والدمار في جميع أنحاء المنطقة".

Today, the United States imposed sanctions on 11 entities for activities related to Iran's petroleum and petrochemical sectors. Three of their executives are also sanctioned. Iran must stop exploiting its natural resources to fund terror and destruction across the region. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2020

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد فشل مجلس الأمن في القيام بمهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستُعاد هذه العقوبات في منتصف الليل بتوقيت غرينتش في 20 سبتمبر".

Last week, the U.S. triggered the 30-day process to restore virtually all @UN sanctions on Iran after the Security Council failed to uphold its mission to maintain international peace and security. These sanctions will snap back at midnight GMT on September 20. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2020

وأضاف أنه "إذا اقترحت أي من الدول قرارا بتمديد الإعفاء من العقوبات فإن الولايات المتحدة ستعارضه".

وأردف بهذا الصدد "إذا لم يتم تقديم أي قرار فإن العقوبات المفروضة على إيران ستعود في 20 سبتمبر. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".